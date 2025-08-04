Яузу проверили после появления видео с водой фисташкового цвета

Специалисты ГУП «Мосводосток» провели проверку русла реки Яузы в районе Электрозаводского моста после сообщений о необычном цвете воды. Акватория реки в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Следов сброса загрязняющих веществ или окрашивания не выявлено», — говорится в сообщении «Мосводостока».

Ранее в Telegram-канале Baza были опубликованы видеозаписи, на которых в реку выливалась вода фисташкового цвета.