Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Яузу проверили после появления видео с водой фисташкового цвета

Специалисты ГУП «Мосводосток» провели проверку русла реки Яузы в районе Электрозаводского моста после сообщений о необычном цвете воды. Акватория реки в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Следов сброса загрязняющих веществ или окрашивания не выявлено», — говорится в сообщении «Мосводостока».

Ранее в Telegram-канале Baza были опубликованы видеозаписи, на которых в реку выливалась вода фисташкового цвета.

Новости компаний Все