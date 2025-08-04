Под Воронежем выставлен на продажу мотель за 150 млн рублей

На трассе М-4 «Дон» в деревне Подклетное Новоусманского района Воронежской области выставлен на продажу гостиничный комплекс «Святой Георгий». Его стоимость составляет 150 млн руб., объявление размещено на сайте «Авито». Об этом сообщило издание De Facto.

Комплекс занимает участок площадью 7,2 тыс. кв. м и включает здание площадью около 900 кв. м, несколько хозяйственных блоков.

В мотеле 25 номеров разной комфортности, кафе с летней верандой, бассейн, сауну и бильярдный стол. Для автономной работы комплекс имеет собственную трансформаторную подстанцию мощностью 200 кВт, две скважины и два газовых котла для отопления и подогрева воды.