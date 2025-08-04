Прокуратура выявила нарушения в работе очистных сооружений в Татарстане

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации биологических очистных сооружений в Пестречинском районе республики, сообщает прокуратура Татарстана.

Во время проверки специалисты отобрали пробы сточной и природной воды в реке Шемелка. По результатам исследований они выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление об устранении нарушений. После этого выполнен комплекс ремонтных работ на очистных сооружениях.

В отношении должностного лица также вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Его направили в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. Нарушителю назначили штраф в размере 60 тыс. руб.

Маргарита Бондаренко