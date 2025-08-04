Участники ОПГ, похищавшие нефть в Оренбуржье, не смогли обжаловать приговор

Шестой кассационный суд оставил без изменений судебные постановления в отношении руководителя и четырех участников организованной группы, осужденных за хищение углеводородного сырья на сумму свыше 170 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии суда первой инстанции, фигуранты с октября 2017 года по февраль 2020 года оборудовали несанкционированные врезки в нефтепроводы, откуда похищали нефть. Организованная группа отправляла сырье на нелегальный перерабатывающий завод для дальнейшей продажи. Трое участников группы пытались легализовать преступные доходы, покупая имущество на эти средства.

Подсудимые получили наказание в виде лишения свободы на сроки от двух лет шести месяцев до восьми лет шести месяцев. Также им назначены штрафы от 200 тыс. до 900 тыс. руб.

Осужденные и их адвокаты подали кассационную жалобу, но суд оставил приговоры без изменений, поддержав позицию прокурора.

Руфия Кутляева