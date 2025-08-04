Суд ликвидировал благотворительный фонд Рауфы Рахимовой «Изгелек»

Ленинский райсуд Уфы удовлетворил иск учредителей благотворительного фонда «Изгелек» Азамата Якшибаева и Лилии Гильмановой о ликвидации организации, указано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медиа-менеджер Рауфа Рахимова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Медиа-менеджер Рауфа Рахимова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По словам председателя попечительского совета «Изгелека» Рауфы Рахимовой, в последнее время сократились объемы финансовой помощи фонду. Это она связала с возможным давлением на меценатов, в том числе на фонд «Урал», который основал дядя госпожи Рахимовой, первый президент Башкирии Муртаза Рахимов (скончался в январе 2023 года), со стороны региональных властей.

Фонд «Изгелек» был создан в декабре 2011 года. Организация финансировала медицинские услуги жителям Башкирии, а также оказывала помощь медикам, погорельцам, пенсионерам, участникам СВО. С 2012 по апрель этого года фонд собрал 411,2 млн руб. пожертвований, из которых 279 млн руб. поступили от фонда «Урал».

Венера Хисамова