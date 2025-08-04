В Саратовской области муниципалитету вернули объект коммунальной инфраструктуры

В Саратовской области прокуратура добилась возвращения муниципалитету объекта коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что администрация Базарно-Карабулакского района заключила с ресурсоснабжающей организацией договор аренды объектов водоснабжения. Речь идет о двух артезианских скважинах и водопроводной сети протяженностью 11,5 тыс. м.

При этом орган местного самоуправления не стал проводить процедуры по предоставлению объектов коммунального комплекса в концессию и обращаться в антимонопольный орган за согласием на предоставление преференции хозяйствующему субъекту. В связи с этим надзорное ведомство попросило суд признать договор аренды недействительным и применить последствия ничтожной сделки. Суд эти требования удовлетворил.

Павел Фролов