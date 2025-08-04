В Оренбуржье в целях безопасности запретили снимать БПЛА и места их падения

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев подписал указ, запрещающий съемку применения и последствий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также мест расположения сил Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Документ вводит запрет съемку последствий использования БПЛА, включая места падения и поражения объектов. Также запрещено снимать средства противодействия БПЛА и местонахождение сил Министерства обороны РФ и правоохранительных органов.

Региональные власти уточнили, что запрет распространяется на публикацию информации о применении БПЛА в СМИ, социальных сетях и интернете. Аналогичные ограничения введены для объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности и ЖКХ на территории Оренбургской области и соседних регионов.

Андрей Сазонов