В Москве похоронили режиссера Юрия Еремина

На Миусском кладбище в Москве состоялись похороны режиссера Юрия Еремина, передает корреспондент ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прощание с режиссером ранее состоялось в Государственном академическом театре имени Моссовета. Церемонию посетили артистки Ольга Остроумова, Евгения Крюкова, Ольга Анохина и Ольга Кабо и директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Венки на прощание направили коллективы Московского драмтеатра им. А.С. Пушкина, МХТ им. А.П. Чехова и Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Юрий Еремин умер 1 августа на 82-м году жизни. В 1971 году окончил актерский факультет ГИТИСа, где учился на курсе Павла Хомского. В 1980 году получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1986-м — народного артиста РСФСР.

Полина Мотызлевская