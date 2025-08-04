На чемпионате по ориентированию в Казани будет 700 участников из 43 регионов РФ

Чемпионат России по спортивному ориентированию пройдет в столице Татарстана с 9 по 13 августа, в котором поучаствуют свыше 700 спортсменов из 43 регионов. Они поборются в дисциплинах кросс-спринт и кросс-эстафета на 3–4 километра. Об этом заявил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов на деловом понедельнике.

Маршрут чемпионата пройдет через центр города, парки и набережные. Из-за проведения соревнований в Казани частично перекроют движение транспорта.

Ряд улиц в Казани будет закрыт 9 августа с 7:00 до 12:30, а также 10 и 12 августа с 8:00 до 13:00.

Маргарита Бондаренко