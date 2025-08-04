В Екатеринбурге проведут курс просветительских лекций для ветеранов СВО

В Екатеринбурге стартует образовательный курс для ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей, сообщили в городской администрации. Уральский институт управления — филиал РАНХиГС организует просветительские лекции, слушателями которых станут около 120 участников. Обучение начнется 14 августа. Обучение будет проходить в очном формате и рассчитано на 16 часов, включая теоретические занятия и подготовку патриотического проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

В числе спикеров будут замдиректора Центра социально-экономических исследований института Игорь Челак, участник СВО Максим Канев, и директор организации «Герои Урала» Наталья Шмидько.

В мэрии напомнили, что в Свердловской области реализуется образовательная программа «Управленческие кадры Урала» (аналог программы «Время героев»). В финал прошли 65 конкурсантов, которые приступят к обучению в сентябре. В регионе также запущен проект «Патриоты», цель которого — помочь вернувшимся с СВО бойцам открыть свой бизнес. В этом году планируется обучить около 100 человек.

Алексей Буров