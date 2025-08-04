В Москве в возрасте 71 года умер звукорежиссер Петр Пивоваров. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Пивоваров

Фото: Союз кинематографистов России Петр Пивоваров

Фото: Союз кинематографистов России

«1 августа 2025 года на 72-м году ушел из жизни наш коллега», — говорится в некрологе.

Прощание пройдет утром 6 августа в морге ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого. Похороны состоятся на Центральном кладбище в Долгопрудном.

Петр Пивоваров родился 19 декабря 1953 года в Москве. Окончил Театральный художественно-технический колледж и Ленинградский институт киноинженеров. Около 20 лет работал на Центральной студии документальных фильмов. С 2005 года занимал должность главного звукорежиссера RT, с 2014 по 2022 год — заместителя главного звукорежиссера. Работал на телевидении, участвовал в съемках в Чечне и Югославии во время вооруженных конфликтов. В фильмографии звукорежиссера — фильмы «Шел солдат...», «Дело об украденной скрипке», «Иду к тебе, Арктика» и другие.