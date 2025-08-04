В Салехарде скончался заслуженный художник РФ и косторез Сергей Лугинин

Главы Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) Алексей Титовский сообщил о кончине заслуженного художника России Сергея Лугинина. Ему было 62 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лугинин и Алексей Титовский

Фото: Telegram-канал Алексея Титовского Сергей Лугинин и Алексей Титовский

Фото: Telegram-канал Алексея Титовского

«Не стало человека, чьи руки творили чудеса, а душа согревала всех вокруг. Ушёл из жизни Сергей Лугинин —, настоящий мастер, влюбленный в ямальскую землю и её культуру. Сергей Александрович был моим учителем рисования с 1 класса. Всю свою жизнь он посвятил искусству и воспитал целое поколение талантливых ребят»,— написал у себя в Telegram-канале господин Титовский.

Как пишут ямальские СМИ, Сергей Лугинин был мастером резьбы по кости. По данным «Ямал 1», Сергей Лугинин начинал свою творческую карьеру как живописец и преподаватель изобразительного искусства, работая учителем школы №1 в Салехарде. Позже он возглавил Дом ремесел, которым руководил с 2001 по 2016 год. Он также являлся координатором творческих мероприятий международного, межрегионального и окружного значения.

Алексей Буров