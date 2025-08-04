ВР открыла на шельфе Бразилии крупнейшее за 25 лет месторождение

Британская нефтедобывающая компания BP пробурила разведочную скважину на месторождении Bumerangue в бассейне Сантос в Бразилии. Это месторождение стало крупнейшим для компании за четверть века, говорится в пресс-релизе BP.

Результаты первичного анализа проб указывают на повышенный уровень углекислого газа. Начаты лабораторные исследования. Планируется проведение дальнейших оценочных работ — с условием, что будут получены разрешения регулирующих органов, отметили в компании.

«Мы рады объявить об этом важном открытии... крупнейшем для BP за 25 лет», — заявил исполнительный вице-президент по производству и операциям Гордон Биррелл.

Месторождение расположено в 404 км от Рио-де-Жанейро, под толщей воды свыше 2,3 км. Общая протяженность скважины превысила 5,8 тыс. м.