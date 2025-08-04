Татарстанский рецидивист обокрал продуктовый магазин на 9,8 тысяч рублей
Ранее судимый 21-летний юноша в Тукаевском районе Татарстана тайно похитил в магазине продукты на сумму около 9,8 тыс. руб. Инцидент произошел 19 декабря 2024 года в поселке Сосновый Бор, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Татарстанский рецидивист обокрал продуктовый магазин на 9,8 тысяч рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Помимо этого, 28 января и 18 февраля 2025 года он украл продукты на 6,1 тыс. и 10,3 тыс. руб. из магазинов в Большой Шильне и Азьмушкино в Тукаевском районе Татарстана.
Прокуратура района утвердила обвинение по уголовному делу по статье о краже. Свою вину молодой человек признал. Мать обвиняемого выдала 10 тыс. руб. в счет частичного возмещения ущерба от преступления.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.