Ранее судимый 21-летний юноша в Тукаевском районе Татарстана тайно похитил в магазине продукты на сумму около 9,8 тыс. руб. Инцидент произошел 19 декабря 2024 года в поселке Сосновый Бор, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанский рецидивист обокрал продуктовый магазин на 9,8 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстанский рецидивист обокрал продуктовый магазин на 9,8 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо этого, 28 января и 18 февраля 2025 года он украл продукты на 6,1 тыс. и 10,3 тыс. руб. из магазинов в Большой Шильне и Азьмушкино в Тукаевском районе Татарстана.

Прокуратура района утвердила обвинение по уголовному делу по статье о краже. Свою вину молодой человек признал. Мать обвиняемого выдала 10 тыс. руб. в счет частичного возмещения ущерба от преступления.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Маргарита Бондаренко