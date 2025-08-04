В Челябинске с самокатчика взыскали 130 тыс. рублей за наезд на пенсионерку

Суд Центрального района Челябинска взыскал 130 тыс. руб. с горожанина, наехавшего на пенсионерку на электросамокате. Компенсировать моральный вред пострадавшей в ДТП потребовала прокуратура, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Суд установил, что вечером 7 мая этого года 23-летний водитель электросамоката кикшерингового сервиса Яндекс Go на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энтузиастов двигался по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора и наехал на 87-летнюю горожанку, которая шла навстречу. У пенсионерки диагностировали закрытый перелом локтевого отростка, ей назначили амбулаторное лечение.

Прокуратура подала иск о взыскании компенсации морального вреда, который суд удовлетворил.

Виталина Ярховска