На страже безопасности

«Ростелеком» и «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в единый сервис продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане

Сервис автоматической блокировки нежелательных звонков проверяет все входящие вызовы и отклоняет их в случае, если номер звонящего абонента находится в базе спам-номеров. База регулярно обновляется на основании данных аналитических систем оператора и обращений пользователей.

Новый сервис станет дополнением к запущенному ранее «Антиспаму для звонков», который определяет категорию входящих вызовов и показывает абоненту сведения об организации, из которой поступает звонок. Вместе эти сервисы станут надежным контуром защиты мобильной связи от нежелательных вызовов.

Безопасность домашнего интернета обеспечивается фильтром нежелательных сайтов. Сервис автоматически блокирует переход на фишинговые и вредоносные ресурсы. Кроме этого, абонент может самостоятельно ограничить для всех пользователей домашнего интернета доступ к сайтам, содержащим взрослый или потенциально опасный контент, а также создать собственные категории фильтрации или белый список разрешенных сайтов.

Сервисы мониторинга утечек персональных данных и уведомлений об изменении данных в БКИ проинформируют абонентов, если на их имя был взят кредит или были скомпрометированы адрес электронной почты и номер телефона. Это позволит абоненту оперативно отреагировать и предотвратить дальнейшие мошеннические действия.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:

«Защита наших пользователей, создание комфортных и безопасных условий для жизни, — ключевой приоритет “Ростелекома”. Поэтому мы не только постоянно усиливаем защиту наших услуг, но и предлагаем клиентам новые инструменты, чтобы они могли обезопасить себя и своих близких. Мы понимаем, насколько важно чувствовать уверенность при использовании новых технологий, особенно наиболее уязвимым категориям граждан, и продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить им надежную поддержку. В ближайшее время “Ростелеком” планирует предложить новые услуги для защиты пользователей во всех сферах».

Владимир Бенгин, директор по продуктовому развитию ГК «Солар»:

«Совместно с “Ростелеком” мы уже сделали большой шаг — наш сервис по проверке утечек данных использовали более 2,5 миллионов раз! Это говорит само за себя: людям важно знать, что их данные в безопасности, и они активно ищут, как себя защитить. Теперь двигаемся дальше. Скоро запускаем новый, более мощный продукт: он не только защитит от мошеннических сайтов, но и поможет справиться со спамом, назойливой рекламой, мошенниками на проводе и другими цифровыми неприятностями. Интерес к сервису уже высокий, и мы уверены — это будет надежный помощник в интернете для наших пользователей».

Блокировка нежелательных вызовов и определение вызовов подключаются автоматически, бесплатны и доступны для всех пользователей мобильной связи «Ростелекома». Другие сервисы по безопасности можно подключить самостоятельно в личном кабинете.

Подробнее о пакетном предложении «Ростелекома» можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

* * * Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — предоставление услуг и сервисов в области информационной безопасности, разработка собственных ИБ-продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 года предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» — более 1 000 крупнейших компаний России. Компания работает в направлениях безопасной разработки программного обеспечения, управления доступом, защиты корпоративных данных, детектирования хакерских атак и угроз, что позволяет закрывать максимум потребностей заказчиков. Группа компаний предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. По данным независимых аналитиков, «Солар» входит в топ-5 европейских и топ-15 мировых сервис-провайдеров по объему бизнеса. Работа Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. Также ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Для поддержки молодых технологичных проектов и насыщения рынка технологиями созданы венчурный фонд Solar Ventures и программа CyberStage. «Солар» реализует образовательные и просветительские проекты, направленные на повышение цифровой грамотности населения. Под защитой «Солара» находятся крупнейшие государственные информационные системы, а также экономические и общественно-политические события в России, в том числе международного уровня. Штат компании — около 2 500 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.

*** ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане