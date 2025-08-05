Какие инструменты помогают российским компаниям выйти на зарубежный рынок и найти своих клиентов?

Для российского бизнеса сегодня открываются глобальные перспективы. Выход на международные рынки перестал быть уделом только крупных корпораций – все больше малых и средних компаний находят клиентов за рубежом. Главное – не упустить возможности и воспользоваться всеми доступными инструментами продвижения.

Один из самых действенных способов – участие в международных выставках. Это не просто возможность показать свою продукцию, но и реальный шанс быть замеченным, услышанным и понятым. Живое общение, демонстрация решений наглядно, обратная связь от потенциальных партнеров – все это помогает выстроить доверие и заключить первые сделки. А главное – получить понимание, как адаптировать продукт под требования иностранного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «BakuBuild 2023» в Азербайджане

Выставка «BakuBuild 2023» в Азербайджане



Следующим шагом часто становятся международные бизнес-миссии. Это формат, в рамках которого экспортеры выезжают в другую страну для целевых переговоров с потенциальными партнерами. Центры поддержки экспорта берут на себя организацию: помогают с подбором участников, координируют встречи, обеспечивают перевод, аренду помещений, трансфер и адаптацию материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-миссия в Королевство Бахрейн

Бизнес-миссия в Королевство Бахрейн



Одна из ближайших таких инициатив – деловая миссия в Минск с 29 сентября по 1 октября 2025 года. Она пройдет в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» и ориентирована на компании в сферах машиностроения, металлургии, автоматизации, промышленных IT-решений, химии и сервисов для промышленности. Участники получат возможность представить свою продукцию, провести переговоры с белорусскими компаниями и обсудить перспективы партнерства. Подать заявку на участие можно, обратившись в Центр поддержки экспорта по телефону: +7 (342) 270-06-77 или по почте: info@perm-export.ru.

Следующее масштабное событие пройдет с 7 по 9 октября в столице Узбекистана – международная выставка «Aquatherm Tashkent 2025». Это ведущая в регионе площадка в области отопления, водоснабжения, вентиляции и инженерных систем. Здесь ждут компании, работающие с оборудованием для отопления, бань и СПА, автоматикой, контрольно-измерительными приборами и зелеными технологиями. Центр поддержки экспорта формирует коллективный стенд и обеспечивает участникам полный комплекс организационной и технической поддержки – от аккредитации до логистики и застройки экспозиции. Подать заявку на участие можно также по телефону: +7 (342) 270-06-77 или по почте: info@perm-export.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Сделано в России» (фото с сайта https://madeinrussia.com/uae)

Фестиваль «Сделано в России» (фото с сайта https://madeinrussia.com/uae)



Дополнительно для поддержки экспорта реализуются инициативы под брендом «Сделано в России». Каждая компания может бесплатно получить сертификат на сайте Российского экспортного центра. Этот знак повышает доверие со стороны иностранных партнеров и подтверждает происхождение продукции. Компании, прошедшие сертификацию, получают поддержку в продвижении за рубежом в рамках зонтичного бренда «Made in Russia» – это участие в международных мероприятиях, выставках, рекламных кампаниях и деловых миссиях.

Во втором полугодии 2025 года в рамках бренда «Сделано в России» запланированы следующие события бренда:

• Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» в Пекине

• Гастрономический фестиваль «Сделано в России» в ОАЭ



• Ярмарка «Сделано в России» в Таиланде

Дополнительные ресурсы можно найти и в профессиональном сообществе: отраслевые ассоциации, торгово-промышленные палаты и зарубежные торговые представительства предоставляют аналитику, помогают выстроить связи с местными дистрибьюторами и упростить выход на новый рынок.

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Все это не просто форматы, а реальные возможности. Они помогают найти клиентов, наладить экспорт и сделать компанию узнаваемой за пределами России.

Все упомянутые мероприятия организованы региональным Центром поддержки экспорта при поддержке Правительства Пермского края в рамках национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Обратиться за помощью в Центр могут как действующие, так и начинающие экспортеры – участие в международной торговле доступно каждому.

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»