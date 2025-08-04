В Удмуртии возбуждено дело о незаконной рубке леса на сумму более 37 млн рублей

В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей республики, обвиняемых в незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Как сообщает пресс-служба регионального МВД, ущерб лесному фонду составил свыше 37 млн руб.

Следствие считает, что с осени 2021 года по август 2024 года обвиняемые незаконно рубили деревья на территории Кекоранского участкового лесничества Якшур-Бодьинского района, под видом предпринимательской деятельности и без разрешительных документов.

В результате было похищено 284 дерева хвойных пород объемом почти 730 куб. м. Древесину обрабатывали на пилораме и продавали как строительные материалы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.