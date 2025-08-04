Краевой избирком зарегистрировал Дмитрия Махонина кандидатом на выборы губернатора

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала первого кандидата на должность губернатора Пермского края. Им стал действующий глава региона Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает телеграм-канал краевого избиркома, «по результатам проверки листов поддержки кандидата на должность губернатора Пермского края муниципальными депутатами, все представленные Дмитрием Махониным 50 подписей депутатов дум из всех 43 муниципальных образований Пермского края признаны достоверными».

Решения по регистрации остальных кандидатов будут приняты до 8 августа.

Помимо действующего губернатора документы для участие в выборах сдали Людмила Караваева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Вячеслав Лучников («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Ксения Айтакова («Коммунистическая партия Российской Федерации»), Олег Постников («Либерально-демократическая партия России»), Денис Шитов («Новые люди»), Максим Гашев («Партия за справедливость!»), Михаил Дьячков («Коммунистическая партия Коммунисты России») Егор Гилев (самовыдвижение), Александр Запивалов (самовыдвижение).

Выборы губернатора Пермского края пройдут в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года.