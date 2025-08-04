«Доходность здесь может достигать 12% годовых»

Ранее «Ъ» рассказывал, что российские инвесторы, вложившиеся в зарубежную недвижимость, сталкиваются за границей с рядом сложностей. Многие говорят, что вложения в российский сектор видятся им более надежными и выгодными. Некоторые снова начинают присматривать объекты внутри РФ. При этом, когда речь идет об инвестиционной недвижимости, предпочтение отдают курортным территориям. Применительно к Северному Кавказу речь может идти прежде всего о горнолыжных курортах. О рентабельности инвестиций в курортную недвижимость СКФО и возможных стратегиях инвестирования «Ъ-Кавказ» рассказал заместитель гендиректора ГК «Самсон» Денис Сериков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Курортная недвижимость в горах — интересный вариант для вложений, он набирает популярность в последнее время. Думаю, что такие инвестиции будут обоснованы, в виду растущего спроса на внутренний туризм в целом и рост туристского потока на Кавказ в частности. Популярность кавказских курортов растет, это напрямую влияет на загрузку и ценовую политику продавцов курортной недвижимости.

Сейчас среди тех, кто инвестирует в нее, популярными объектами для вложений стали гостиничные номера, которые передаются в сервисное управление. С одной стороны, люди хотят иметь недвижимость на горном курорте, чтобы отдыхать там самим. С другой стороны, эти инвестиции должны себя окупать (это целесообразно), но управлять этими объектами должны профессионалы. Хотя есть и инвесторы, которые перепродают объект после того, как он сдается и его стоимость растет.

Для того чтобы выбрать конкретный проект, необходимо изучить его инвестиционный потенциал. Ключевые факторы: общая концепция, качество и разнообразие базовой и сервисной инфраструктуры, управляющая компания, юридическая чистота документации строительства и особенности расположения относительно ключевых и наиболее популярных локаций курорта. Доходность зависит от этого. Но в среднем она может составлять 9–12% годовых, то есть полная окупаемость займет восемь-десять лет.

Если говорить о локации, то в нынешней ситуации я в первую очередь выделил бы Архыз. Это весьма привлекательный регион для инвестиций в горную туристическую недвижимость. Цены тут пока в два раза ниже, чем в горном кластере Сочи. Это обусловлено тем, что курорт Архыз еще в стадии развития. При этом я вижу здесь высокий потенциал роста. Да, есть еще Приэльбрусье, Домбай — у каждого из них свой шарм и свой клиент, а значит, есть и повод для вложений. Но если рассуждать с точки зрения инвестора, то Архыз предпочтительнее, наверное потому, что здесь налажена сильная господдержка кластера, плюс очень важный фактор — будущая трасса, которая должна связать Архыз с Красной поляной. Я верю, что этот проект будет реализован.

Если говорить о рисках инвестирования в горные курорты, то одним из основных я бы назвал ярко выраженную сезонность. Летом загрузка номеров в горах снижается на 35–45%, в сравнении с горнолыжным сезоном. Поэтому при выборе района нужно смотреть еще на то, насколько там развита инфраструктура для летнего отдыха: предусмотрены ли экотропы, есть ли конные прогулки, кемпинги и так далее.

По поводу ликвидности. Думаю, она в целом неплохая. В среднем гостиничный номер можно продать за два-три месяца при среднерыночных ценах. Чем более удален лот от инфраструктуры, подъемников и чем больше его площадь, тем дольше будет период реализации. При этом на курортах, где уже все устоялось, например в Красной поляне, продажи могут идти быстрее. Но в развивающихся локациях еще идет этап набора инвесторов. Скажем, в Архызе еще не настало оптимальное время для выхода из проектов, так как цены растут на 20–30% в год».