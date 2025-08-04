Банк Уралсиб предлагает зачисление выручки по операциям эквайринга «день в день»

Банк Уралсиб запустил сервис «Выручка день в день», который позволяет клиентам оперативно получать на счет вырученные средства по операциям эквайринга в день их проведения. Услуга особенно актуальна для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которым важно постоянное наличие оборотных средств на расчетном счете.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Оперативное получение денег в день проведения расчетной операции происходит в автоматическом режиме два раза в сутки – средства зачисляются в 13.00 и в 17.00. Это позволит клиентам управлять выручкой, избегая кассовых разрывов.

Стоимость услуги составит +0,1 процентных пункта к тарифу при подключении одного зачисления в день и +0,15 процентных пункта к тарифу при подключении двух зачислений в день.

Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»