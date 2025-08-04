Пушилин: участок Азовского кольца в ДНР построят в 2026 году

Строительство участка Азовского кольца в ДНР будет завершено в следующем году, заявил глава региона Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Реконструкция дорожного кольца вокруг Азовского моря длиной в 1,400 тыс. км внесена в пятилетнюю программу дорожного строительства.

«В следующем году планируется окончание строительства, — заявил Денис Пушилин (цитата по сайту Кремля). — Того участка, который проходит по Донецкой Народной Республике».

Глава региона отчитался, что за 2,5 года в регионе отремонтировали и построили 1,5 тыс. км дорог. Он подчеркнул, что в работах используют местные материалы, «локализация у нас достаточно высокая». «До конца года планируем более 800 км. Это рекордные показатели.... Мы не видели этого, наверное, вообще до 2014 года»,— добавил он.

Азовское кольцо проходит через Ростов-на-Дону и Таганрог, далее — через Мариуполь, Мелитополь, Геническ и Скадовск, а также Джанкой, выходит на крымское побережье и замыкается в Ростовской области.