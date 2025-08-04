Основанная в Челябинской области сеть алкомаркетов не подтвердила уход из Вологды

Федеральная сеть алкомаректов «Красное & Белое», основанная в Челябинской области, не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области. Ранее об этом сообщил вологодский губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Данную информацию не подтверждаем»,— цитирует ТАСС ритейлера.

Губернатор Вологодской области сообщил, что сеть магазинов «Красное & Белое» уходит из региона после досрочного прекращения действия лицензии на продажу алкогольной продукции с 1 августа. Господин Филимонов заявил, что власти помогут сотрудникам закрывающихся магазинов сети с поиском работы.

По словам губернатора, в начале года в регионе работало 610 алкомаркетов, из них 346 уже закрылись или прекратили продажу алкоголя. С марта в Вологодской области ввели особый режим продажи спиртного: по будням алкоголь в регионе можно купить только с 12:00 до 14:00.