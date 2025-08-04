Пять новых спортивных площадок построили в Казани

В 2025 году в Казани построили 5 универсальных спортивных площадок, 4 из них — на территории учреждений образования, сообщил директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани» Илья Коротихин.

По национальному проекту «Молодежь и дети» заканчивается капитальный ремонт гимназии № 125. Там отремонтировали окна, крышу, спортивный зал и профильные кабинеты.

Также идет второй этап работ в школе № 130. Там рабочие заменяют инженерные сети, проводят отделочные работы классов, ремонт фасада. В 2026 году планируется благоустроить территорию школы.

В школах Казани № 161, 171, 23 устанавливают контрольно-пропускные пункты. Всего с 2022 года установлено 36 КПП.

Маргарита Бондаренко