Ход в киберпространство

Норвежец Магнус Карлсен стал победителем турнира по кибершахматам в Саудовской Аравии. Призовой фонд в Эр-Рияде составил $1,5 млн, из которых 16-й чемпион мира заработал $250 тыс. Формат соревнований был не вполне обычен, они проходили не за доской, а перед экранами мониторов и со зрителями, которые могли следить даже за пульсом игроков. Становятся ли шахматы неотъемлемой частью киберспорта? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В финале Карлсен обыграл в рапиде французского гроссмейстера Алирезу Фирузджу. Всего в списке значились 16 топовых шахматистов мира. Но сам регламент соревнований для классических шахмат все еще в новинку. Традиционно на подобных турнирах играют в Counter-Strike, Dota-2 или Call of Duty: иная обстановка, не сдерживающая себя в эмоциях аудитория и более яркая презентация. Собственно, эти дисциплины и на этот раз были частью кубка. Но программа предусматривала ведение общего командного зачета, в котором суммировались результаты всех участников команды. Динамику онлайн-трансляции придавали голоса комментаторов, несколько оттенявшие позы спортсменов «ладонь в подбородок» за доской-монитором.

Это отдельный зачет и он не дает рейтинговых очков в турнирах FIDE, объясняет гроссмейсетр и историк шахмат Дмитрий Кряквин: «В турнире в Эр-Рияде призовой фонд был в три раза больше, чем в турнире претендентов. Он был таким же, как в матче на первенство мира. Игрокам уровня Карлсона без особой ответственности, без отсчета рейтинга в таких сорвнованиях играть гораздо лучше и интереснее. Но это не развлечение, серьезная работа. Поддержка трибун — старшее поколение к таким историям не привыкло».

Два года назад шахматы стали частью программы Киберолимпиады, а в 2024 году уже FIDE стала членом Глобальной федерации киберспорта. Зрелищности поединкам шахматистов, конечно, не достает. Не спасает даже монитор антропометрических данных, говорит комментатор киберспортивных соревнований по дисциплине Dota2 Владимир Кузьминов. Но, по его словам, почему бы и нет: Как члену киберспортивного комьюнити, мне на самом деле вообще все равно — киберспорт, не киберспорт. Просто есть какая-то игра, по ней проводится трансляция, ты либо смотришь, если тебе нравится, либо не смотришь, вот и все. Нужно понимать, что это просто маркетинговая такая история с точки зрения Саудовской Аравии и их EWC: «Шахматы чем-то похожи на киберспорт, а давайте их добавим. Тем более что там мощные инфлюенсеры, такие как Магнус Карлсон — это еще возможность создать дополнительный инфоповод. Собственно, это и сделали. Конечно, это сложно смотреть прямо от и до. Приходишь, посматриваешь что-то, естественно, с комментаторами. Показатели — просто элемент интертеймента, но не более того».

В отличие от гроссмейсетров и мастеров, единства по поводу шахмат на кибертурнирах нет прежде всего среди классических киберспортсменов. Не будет ли организационного задвоения? Ведь каждая из федераций более чем самодостаточна. Победа стоит дорого, но последствия такой интеграции могут стоить еще дороже, рассуждает соснователь Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Дмитрий Лукин: «Что-то умирает, что-то появляется. У шахмат все равно есть идея, есть сложившееся сообщество, есть сообщество любителей. Саудиты купили весь киберспорт, начиная от турнирных платформ, заканчивая составами. И любыми способами пытаются показать нужность этого турнира, увеличить его охваты.

Когда берут классическую игру, переносят ее, теперь это киберспорт? Нет и не будет. Завтра деньги у саудитов кончатся, пузырь лопнет, и все привыкнут к гонорарам каким-то неадекватным. В итоге пострадают классические федерации. Всем, кто пытается строить что-то системно, будет очень тяжело».

Именно шахматисты ведут за собой деньги в пока еще не ставшие статусными соревнования. Магнус Карлсен и его соперник по финалу в 2024 году заработали по $640 тыс. Чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу, за успех в Сингапуре получил $1,5 млн. Его соперник Дин Лижэнь — $1 млн. А вот вся киберкомада Team Spirit, которая 3 августа одержала победу в финале крупного турнира по Counter-Strike, увезет из Кельна каких-то €400 тыс.

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Станислав Крючков