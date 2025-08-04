В Москве завершилось прощание с режиссером Юрием Ереминым

В Государственном академическом театре имени Моссовета завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым, передает корреспондент ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проститься с режиссером пришли его родные и коллеги, в том числе артистки Ольга Остроумова, Евгения Крюкова, Ольга Анохина и Ольга Кабо и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Венки на прощание направили коллективы Московского драмтеатра им. А.С. Пушкина, МХТ им. А.П. Чехова и Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Отпевание режиссера состоится в Храме мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии. Похороны пройдут на Миусском кладбище в Москве.

Юрий Еремин умер 1 августа на 82-м году жизни. В 1971 году окончил актерский факультет ГИТИСа, где учился на курсе Павла Хомского. В 1980 году получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1986-м — народного артиста РСФСР. За свою карьеру господин Еремин поставил спектакли «У врат царства» по Гамсуну, «Мадам Бовари» по Флоберу, «Серебряный век» по Рощину, «Муж, жена и любовник» по Достоевскому и Тургеневу, «Учитель танцев» по Лопе де Вега и другие.

Полина Мотызлевская