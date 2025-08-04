Удмуртия заняла 69-е место в рейтинге качества дорог

По итогам 2024 года Удмуртия заняла 69-м место среди регионов России в рейтинге качества дорог, составленном РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рейтинг рассчитывался по доле автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям. В Удмуртии этот показатель составил 43,2%, что на 1,3% больше, чем в 2023-м.

В число регионов-лидеров вошли ХМАО (89,4%), Челябинская область (84,2%) и Ингушетия (83,6%). Самые низкие показатели отмечены в Волгоградской (28,9%), Кировской (27,9%) и Архангельской областях (16,9%).