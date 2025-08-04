Экс-сотрудника департамента Минобороны Пастухова приговорили к 4 годам колонии

Суд вынес приговор бывшему сотруднику Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Сергею Пастухову. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Фигуранта приговорили к четырем годам колонии общего режима, также ему на два года запретили занимать должности в органах власти, сообщила сообщила пресс-служба СКР.

Господин Пастухов занимал должность замглавы отдела перераспределения имущества между публично-правовыми образованиями. Следствие установило, что в 2018-2019 годах фигурант сделал поддельный документ о передаче госсобственности — участка в Ленинградской области.

В результате участок перешел частным лицам. Ущерб оборонному ведомству оценили в более чем 80 млн руб.

Никита Черненко