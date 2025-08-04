При поддержке ЛУКОЙЛа в Прикамье прошла Всероссийская олимпиада юных геологов

XV Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов в Пермском крае собрала почти 300 школьников из 29 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

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Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов проходила в Прикамье с 24 июня по 4 августа. Помимо соревновательной части, для юных геологов была подготовлена обширная образовательная и развлекательная программа. При поддержке нефтяников для ребят провели экскурсию в Центре исследования керна и пластовых флюидов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Это крупнейший научный центр, где хранятся образцы пород и ведутся исследования по повышению нефтеотдачи пластов. Юные геологи также смогли познакомиться с НОЦ «Рациональное недропользование» и посетили современные студенческие общежития пермского Политеха, построенные в рамках сотрудничества с Компанией «ЛУКОЙЛ».

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Кроме этого, для участников олимпиады состоялись профориентационные встречи и бизнес-кейсы от сотрудников Компании. Юные геологи также получили уникальную возможность увидеть спектакль «Бутылочка нефти» театра «Гистрион». Эта постановка основана на дебютном произведении известного пермского писателя Льва Давыдычева и рассказывает о профессиональном становлении студента-геолога и добыче первой девонской нефти на Западном Урале.

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Организатором олимпиады выступает Федеральное агентство по недропользованию совместно с Правительством Пермского края. Отметим, что команда юных геологов из Прикамья стала победителем самой первой олимпиады, прошедшей в 1996 году. Сегодня Пермь носит статус молодежной столицы России, что добавляет значимости событию.

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ООО "Лукойл-Пермь"