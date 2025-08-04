Пушилин доложил Путину о ситуации с водоснабжением в Донецке

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. На ней, в частности, обсуждались проблемы с водоснабжением в Донецке. Они обострились после атаки на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию — источник снабжения Донецка, Ясиноватой и части района Макеевки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В разговоре с президентом господин Пушилин назвал вопрос водообеспечения самым сложным. По его словам, в прошлом году власти республики создали штаб по тепло- и водоснабжению, благодаря чему отопительный сезон обошелся без крупных аварий. Но в июле этого года работу пришлось перевести в усиленный режим — сейчас создан оперативный штаб.

На данный момент специалисты региона работают над чисткой русел рек, устраняют заторы, чтобы поднять наполняемость водохранилищ. Также в регион из Москвы было переброшено 50 аварийных бригад и 75 водовозок, из Московской области — еще 13 водовозок. «Планируем еще дополнительно 60 водовозок, сейчас уже есть предварительное решение с регионами-шефами»,— сказал господин Пушилин на встрече.

Президент при этом обратил внимание на большие потери воды при перемещении ресурсов в регионе. Господин Пушилин подтвердил — водопотери местами доходят до 60%. Причиной этого глава региона назвал сокращенный график подачи воды — в некоторых частях республики воду дают на несколько часов раз в четыре дня. Это, по словам господина Пушилина, увеличивает износ сетей, которые не ремонтировались с 90-х годов. «Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов,— сказал он. — И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий».

Полина Мотызлевская