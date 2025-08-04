В Уфе завод обязали устранить нарушения природоохранного законодательства

Октябрьский райсуд Уфы удовлетворил исковые требования министерства природопользования и экологии Башкирии к ООО «Завод стекольных конструкций» об устранении нарушений природоохранного законодательства. Предприятие обязали в 30-дневный срок после вступления решения в силу разработать мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий или обосновать их отсутствие, следует из решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В иске министерство указало, что у завода есть шесть источников выбросов загрязняющих веществ, валовый объем выбросов составляет 0,5 тонны в год. При этом завод не предоставил план мероприятий по уменьшению выбросов или обоснования, что необходимости в разработке таких мероприятий нет. В июле 2024 года уфимское территориальное управление министерства объявило заводу предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства, которое было проигнорировано.

Удовлетворяя иск, суд установил, что ответчик эксплуатирует объект негативного воздействия на окружающую среду третьей категории.

«Завод стекольных конструкций», согласно открытым данным, зарегистрирован в июне 2017 года в Уфе. Учредители компании — Дмитрий Александров и Мунир Минибаев. Компания специализируется на формировании и обработке листового стекла. Выручка на начало 2023 года составила 4,2 млн руб. Находится в процессе ликвидации.

Венера Хисамова