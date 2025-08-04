ГИА в Казани сдали 20,4 тысяч школьников в 2025 году

В 2025 году государственную итоговую аттестацию в Казани прошли 20,4 тыс. школьников, из которых 14,6 тыс. — девятиклассники, 5,8 тыс. — одиннадцатиклассники. Для проведения экзаменов использовались 185 пунктов и более 10 тыс. педагогов, сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

Средняя оценка на ОГЭ по математике составила 4,1, как и в 2024 году. «Отлично» получили 3,1 тыс. учеников. По русскому языку средний балл составил 3,9. Самую высшую оценку получили 3,5 тыс. учеников.

На ЕГЭ средний балл по русскому языку составил 65,18, а по профильной математике — 69,4.

«Снижение результатов по данным предметам обусловлено обновлением структуры экзаменационных заданий и повышением требований к сочинению, что отмечается Рособрнадзором», — отметил Ирек Ризванов.

Самыми популярными предметами среди выпускников стали обществознание, информатика, английский язык, биология, физика и химия.

Маргарита Бондаренко