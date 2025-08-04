Криптообмен довел до блокировки

Центробанку придется разбираться с владельцами заблокированных счетов в суде. Эксперты говорят о росте числа блокировок после переводов через криптообменники. При этом сами владельцы банковских счетов категорически не согласны с действиями регулятора. Об одной из таких историй стало известно “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприниматель по имени Георгий пользовался облачными криптокошельками Exodus и Trust Wallet и ранее успешно проводил через них сделки. Но в результате столкнулся с полной остановкой всех бизнес-процессов и намерен судиться с ЦБ, рассказал собеседник “Ъ FM”: «Нужно было сконвертировать около 500 тыс. руб. из Ethereum в рубли. Там были три небольшие суммы, по 20-30 тыс. руб. и одна крупная — 400 тыс. руб. Все прошло нормально, и где-то в середине июля мне сначала позвонил представитель банка, а потом пришло сообщение в чате, что им обращение от держателя карты, и меня просят вернуть денежные средства.

На вопрос, почему я должен возвращать, представитель банка ответил, что финансовая организация догадывается об использовании сервисов обмена peer-to-peer, и, возможно, я стал жертвой мошенников. Но мое условие, что я верну деньги только, если мне переведут обратно криптовалюту, было проигнорировано, поэтому я отказался. Представитель банка заявил, что тогда они направят материалы в ЦБ, и, возможно, у меня будет блокировка. Прошла пара-тройка дней, и меня, видимо, включили в этот список, теперь я не могу получать денежные средства на свою карту, не могу оплатить свой мобильный телефон. После этого я написал обращение в Центробанк с просьбой меня исключить. Регулятор ответил, что меня добавили в список из-за сообщения банка. А в МВД заявили, что они вообще ничего не знают».

В условиях отсутствия у криптовалют статуса платежного средства, p2p-обмен — прямая торговля между пользователями — это единственный способ конвертировать средства с использованием российских банковских карт. По оценкам Центробанка, за последние полгода объем операций россиян с цифровыми активами вырос в полтора раза и достиг свыше 7 трлн руб. В таких условиях риск мошенничества довольно высок. В случае Георгия на него указывает продолжительное время совершения перевода через криптообменник, отмечает юрист в области финансового права Наталья Голоскова: «Это самая распространенная схема. Называется в простонародье треугольником — это когда продавец состоит из трех персонажей. Деньги, условно, Георгия лежат на криптокошельке. Он выбирает обменник — того с кем будет контактировать — и отправляет криптовалюту на кошелек гаранта.

То что время исполнения платежа составило порядка шести часов, это очень странно. Обычно сделка проходит очень быстро. Трансакция проводится долго, когда криптообменник ищет жертву. Например, люди находятся за границей, у них есть рубли, а нужны доллары. Они находят обменник, где им обещают, что переведут доллары после того как они отправят рублевый перевод на определенные реквизиты. Люди отправляют этому нашему продавцу криптовалюты рубли, а доллары не получают. И, соответственно, жертва располагает только данными о получателе денежных средств, кому направила деньги, и пишет заявление в банк. Но также не исключено, что третьи стороны, которые отправляют денежные средства, могут быть также в сговоре с мошенниками, но таких случаев лишь 15-20%. К сожалению, с этим механизмом сначала вас признают виновным, все ограничивают, а потом придется доказывать обратное».

Попадание в базу ЦБ о мошеннических операциях грозит ограничением переводов между физлицами — не более 100 тыс. руб. в месяц. При попытке превысить этот лимит клиенту потребуется лично обратиться в банк с паспортом. Если данные человека внесены и в базу МВД, банкам запрещено открывать счета и проводить любые операции с его участием. По словам эксперта по противодействию мошенничеству Александра Федосеева, прецедента снятия таких ограничений в судебном порядке пока нет: «С точки зрения 161 федерального закона, если операция проводится без добровольного согласия клиента, то банк не уполномочен верифицировать заявление клиента.

Клиент заявляет, что он с этой операцией не согласен, и банк обязан об этом сообщить регулятору. Проверить, провести расследование, почему человек не согласен, действительно ли его обманули мошенники, банк не имеет права.

Какой механизм оспаривания блокировки счетов? Первый шаг — обратиться в Центральный банк через электронную приемную, но регулятор запрашивает те банки, которые сообщили об этом. Если у коммерческой финансовой организации имеется заявление его клиента, что он не согласен с операцией, но каких-то оснований сказать Центральному банку, что человек попал в данную ситуацию ошибочно, просто не существует.

После этого второй шаг — естественно, обращаться в суд. Заявивший тоже должен предоставить свои доказательства, что операция прошла без добровольного согласия. Прецедентов об исключении из базы ЦБ я не знаю. Им легче вернуть деньги тем клиентам банков, которые заявили, что они не согласны с этими операциями. Тогда банк говорит регулятору, что, да, у него нет оснований, чтобы клиент был в базе, его можно исключать».

В июле Сбербанк предложил Банку России и Совету федерации создать банковскую инфраструктуру для хранения и управления криптовалютами. Согласно концепции, банк-кастодиан будет отвечать за сохранность криптоактивов, включая случаи взлома и утери. Идентификация клиентов будет проходить через «Госуслуги» с проверкой статуса.

Все операции подлежат казначейскому учету, финансовому мониторингу и скорингу. При этом трансакции будут проходить автоматическую трехуровневую проверку рисков.

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Валерия Калинина