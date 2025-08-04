Александр Гусев вручил государственные награды выдающимся воронежцам

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил государственные награды Российской Федерации и награды Воронежской области выдающимся жителям региона. В числе награждаемых — энергетики, железнодорожники, работники сферы культуры, здравоохранения и сельского хозяйства, представители общественности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области

Глава региона подчеркнул, что все присутствующие на церемонии жители региона олицетворяют лучшие профессиональные и личные качества воронежцев. Губернатор отметил заслуги заместителя директора по безопасности филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Сергея Суркова, которого Президент России Владимир Путин наградил медалью «За храбрость». Также губернатор поздравил представителей Юго-Восточной железной дороги РЖД с наступающим Днем железнодорожника.

Александр Гусев выразил особую благодарность ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Воронежа и Воронежской области Николаю Борисову.

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были удостоены представители концерна «Созвездие», РЖД и Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко. Затем Александр Гусев вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» артистке-вокалистке ансамбля «Отрада» Воронежской филармонии Ольге Чирковой. Благодарности Президента России были удостоены председатель Воронежского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», координатор по устойчивому развитию Нововоронежской АЭС Ольга Романова, заведующая поликлиникой № 5 (на станции Новохоперск) клинической больницы «РЖД-Медицина» Людмила Новосельская, артистка симфонического оркестра Воронежской филармонии Ирина Щеглова.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоили заместителю главного врача Воронежской городской больницы скорой медицинской помощи № 10 Алексею Авдееву, а звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» - директору ООО «Третьяковское» Виктору Ширяеву. Благодарностью Губернатора была отмечена руководитель АУВО «Институт стратегического развития» Валентина Сухачева.