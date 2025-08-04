Минздрав Башкирии подготовил регламент действий при поступлении исков льготников

Министерство здравоохранения Башкирии планирует утвердить регламент действий в случае поступления исковых заявлений льготников с требованием предоставить бесплатные лекарства. Проект соответствующего приказа опубликован для антикоррупционной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В документе говорится, что поступившее исковое заявление глава минздрава должен переслать своему заместителю, отвечающему за льготное лекарственное обеспечение, а тот в свою очередь не позднее следующего рабочего дня — направить в структурный отдел по компетенции «на исполнение». Структурный отдел в течение трех дней обязан уточнить в медучреждении пациента потребность и наличие лекарств и «организовать перераспределение» из других пунктов выдачи и складов.

В случае, если иск касается медикаментов, не включенных в перечень жизненно важных, должно быть запрошено заключение врачебной комиссии для проверки обоснованности их назначения.

Если иск поступает в медучреждение, но обязано не позднее следующего рабочего дня сообщить о нем в республиканский минздрав, а также передать данные об обеспеченности и потребности заявителя в лекарствах, при наличии лекарств — выдать их. При отсутствии препаратов — организовать консультацию профильного специалиста, в том числе главного внештатного. Также необходимо принять решение о замене медикаментов на аналогичные, госпитализировать пациента для лечения в стационаре или обеспечить его препаратами за счет других источников финансирования.

Медучреждение также должно направить юриста, лечащего врача или заведующего поликлиникой для участия в судебных заседаниях.

ГКУ «Техобеспечение» минздрава предписано провести закупки и заключить контракты на поставку лекарств. Аптечной сети — выдать препараты заявителю по рецептам.

Наталья Балыкова