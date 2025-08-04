Жителя Удмуртии осудили за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор заключенному из Удмуртии за публичное оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что находясь в исправительной колонии, фигурант оправдывал действия террористов и призывал к насилию по национальному признаку. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.