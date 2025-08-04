Увеличенную в четыре раза селезенку удалили пациентке дзержинские хирурги

В Дзержинске хирурги благополучно удалили 50-летней пациентке селезенку размером 40х25 см — это в четыре раза больше нормы. Подобная операция прошла в регионе впервые, сообщил главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на городскую больницу скорой помощи.

По данным учреждения, спленомегалия развилась у пациентки на фоне гематологического заболевания. Увеличенная селезенка занимала всю брюшную полость.

Операцию проводили заведующий оперблоком Михаил Микита и хирург Валерий Базанов.

Елена Ковалева