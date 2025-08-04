Овес на вес золота

Глава уральского крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Эдуард Еременко судится с департаментом по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (УрФО) и компанией связанной с «Полиметаллом» из-за изъятия земли для добычи золота. Фермер на протяжении нескольких лет выращивал в Режевском округе ячмень, овес и прочие культуры, но участок площадью около 200 га решили изъять под государственные нужды. Разбирательство дошло до Верховного суда РФ (ВС) и в итоге было отправлено на новое рассмотрение – обе стороны доказывали особую значимость своей деятельности. По мнению эксперта, аргументы и решение ВС задают высокую планку защиты сельхозземель в судах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно документам суда, предприниматель и глава КФХ Эдуард Еременко арендует у своей матери Людмилы Еременко земельный участок под сельскохозяйственное использование, площадью около 200 га в Режевском округе Свердловской области. В 2023 году глава КФХ узнал, что земельный участок подлежит изъятию в соответствии с приказом департамента по недропользованию по УрФО для государственных нужд РФ в связи с «осуществлением недропользования». Изымать участок планировали по ходатайству «Саумской горнорудной компании» (зарегистрирована в Ивделе, принадлежит АО «Полиметалл» — одному из крупнейших производителей золота и серебра в России). По действующей до октября 2025 года лицензии горнорудная компания может вести поиск и оценку месторождений полезных ископаемых (благородных металлов) на Арамашевском участке недр, расположенном на территории Режевского городского округа Свердловской области. В этом же округе (урочище «Сохаревская вышка») находится и участок семьи Еременко.

Глава КФХ решил, что данный приказ нарушает его права на предпринимательскую деятельность и обратился с иском в Арбитражный суд Свердловской области. В свою защиту он приводил статистические сведения о сборе урожая – в разные годы там выращивали ячмень, овес, пшеницу, клевер красный.

По данным свердловского министерства агропромышленного комплекса (привлечено в качестве третьего лица), хозяйство является участником госпрограммы и его работа относится к приоритетным направлениям деятельности агропромышленного комплекса региона.

К тому же спорный участок фактически изымается из центра, что препятствует нормальному использованию соседних земельных участков, на которых также ведется сельхоздеятельность.

Представители «Саумской горнорудной компании», в свою очередь, ссылаясь на Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ, указывали, что золото является одним из основных видов стратегического минерального сырья, а Арамашевский лицензионный участок уникальный и имеет особую экономическую ценность и значимость. Несмотря на это, весной 2024 года суд решил, что деятельность компании, в первую очередь, направлена на извлечение собственной прибыли и удовлетворил иск Эдуарда Еременко, признав приказ Уралнедр об изъятии незаконным.

Спустя несколько месяцев апелляционный суд принял иное решение и встал на сторону горнорудной компании, отменив решение первой инстанции.

На спорном участке пробурили скважины и взяли пробы – анализ показал, что там содержится «значимое промышленное содержание золота».

Суд посчитал, что изъятие направлено не только на получение прибыли компании, но и на достижение интересов государства, в том числе по обеспечению «стабильного, бесперебойного и экономически эффективного удовлетворения внутреннего спроса на полезные ископаемые». Суд уральского округа согласился с выводом суда апелляционной инстанции.

Дело дошло до Верховного суда РФ. Там при рассмотрении дела напомнили о Стратегии национальной безопасности, и, как следует из материалов, продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения нацбезопасности страны в долгосрочном периоде, «фактором сохранения ее государственности и суверенитета».

Суд также обратил внимание, что плодородный слой сельхозземель может долго восстанавливаться в результате недропользования. Верховный суд решил, что прежде чем изымать участок, необходимо выяснить уникальность, экономическую ценность и значимость участка недр, насколько выгоднее будет новое использование участка, можно ли его осваивать без изъятия, а, например, на праве аренды. А также выяснить, сможет ли глава КФХ пользоваться другими своими участками после изъятия спорного.

В итоге суд направил дело на новое рассмотрение. Его начнут рассматривать в сентябре.

По мнению управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, решение Верховного суда РФ имеет принципиальное значение для правоприменительной практики. «Во-первых, ВС подтвердил, что бремя доказывания исключительности госнужд лежит на инициаторе изъятия (недропользователе и уполномоченном органе). Во-вторых, подчеркнул особый статус сельхозземель как национального достояния, требующего повышенной защиты из-за невозобновляемости плодородия. В-третьих, установил необходимость комплексного сопоставления последствий: экономической и социальной ценности недропользования для региона против ущерба сельхозпроизводству, экологии, смежным землям и правам фермеров»,- рассказал «Ъ-Урал» господин Жаров, добавив, что такое решение задает высокую планку защиты сельхозземель «от непродуманного изъятия».

Мария Игнатова