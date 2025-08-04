Очередь перед Крымским мостом превысила 2,1 тыс. автомобилей

На Крымском мосту зафиксированы транспортные очереди. Более 2,1 тыс. автомобилей ждут проезда со стороны Тамани и Керчи, сообщается в Telegram-канале, освещающем ситуацию на подъездах к мосту.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 976 транспортных средств, а время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи на досмотре находятся 159 автомобилей.

К 08:00 мск на подъезде к мосту со стороны Тамани скопилось более 1,8 тыс. автомобилей, тогда как со стороны Керчи очереди не было.