Капремонт роддома в Воронеже завершит местная компания за 77 млн рублей

Воронежская городская клиническая поликлиника №3 заключила с местным ООО «Дон-Строй» контракт на корректировку проектно-сметной документации и завершение капитального ремонта филиала на проспекте Труда, 38 в облцентре. По этому адресу находится роддом №3, который до лета 2023 года функционировал в качестве самостоятельного медучреждения. Информация о подрядчике появилась на портале госзакупок.

Компания была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену в 77,2 млн руб. Исполнить условия контракта необходимо до 15 декабря 2025 года. К 1 сентября подрядчик должен скорректировать проектно-сметную документацию и проверить на достоверность сметную стоимость, а затем выполнить строительно-монтажные работы.

В соответствии с документацией средства на капремонт выделены из областного бюджета. Гарантия составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-Строй» зарегистрировано в городе Павловске Воронежской области в августе 2010 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем и гендиректором компании является Владимир Калинин. По итогам 2024 года выручка составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 20 млн руб.

В ноябре прошлого года контракт на капремонт филиала Воронежской городской клинической поликлиники №3 за 20,3 млн руб. получило местное ООО Строительная компания «Альбатрос». Подрядчик обязался выполнить демонтажные работы, установить системы вентиляции и отопления, проложить трубопроводы до 6 декабря. По соглашению сторон контракт расторгли 9 января 2025 года. Поликлиника как заказчик полностью оплатила работы, выполненные на 6 млн руб., и не предъявила ООО СК «Альбатрос» претензий в виде штрафов.

Кабира Гасанова