Саратовец получил два года колонии за мошенничество на 6 млн рублей

В Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в конце 2017 года фигурант одолжил у местного предпринимателя свыше 6 млн руб. Он утверждал, что деньги нужны ему для развития бизнеса по продаже поддержанных автомобилей. Фигурант сказал, что вернет сумму до февраля 2018 года. Далее он неоднократно просил у предпринимателя перенести возвращение долга на более поздний срок. Пострадавший соглашался на это.

В итоге фигурант так и не вернул денежные средства до декабря 2019 года. Предприниматель обратился в суд, который встал на его сторону.

На стадии рассмотрения гражданского дела житель Энгельса лгал в суде, что в срок вернул все деньги, говорил, что истец предоставил поддельную расписку. Денежные средства в полном объеме на сегодняшний день он так и не вернул. По решению суда фигурант получил два года исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов