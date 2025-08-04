Желание петербуржцев выпить в общественных местах стоило им более 2 млн рублей

С жителей Санкт-Петербурга взыскали свыше 2 млн рублей за употребление алкогольных напитков и наркотических средств и появление в состоянии опьянения в общественных местах. С начала 2025 года приставы возбудили 8,4 тыс. исполнительных производств в отношении нарушителей общественного порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУФССП РФ по Петербургу, почти 4,5 тыс. жителей Северной столицы уже погасили штрафы в принудительном порядке. Приставы взыскали свыше 2,3 млн рублей. Сумма материальной ответственности за это правонарушение может составить от 500 до 1500 рублей.

За распитие алкогольных напитков полиция привлекла к административной ответственности 404 граждан. Они заплатили более 215 тыс. рублей.

Татьяна Титаева