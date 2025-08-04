В Госдуме предложили запретить увольнение учителей за публикации в соцсетях

Депутат Анна Скрозникова («Новые люди») обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать систему оценки контента учителей в соцсетях. По ее словам, необходимо ввести запрет на увольнение педагогов за публикации без проведения соответствующей экспертизы.

Обращение депутата к министру есть в распоряжении ТАСС. В нем госпожа Скрозникова предлагает Минпросвещения подготовить для региональных школ материалы, содержащие «правовые и этические ориентиры по оценке поведения педагогов в цифровом пространстве». Кроме того, ведомство совместно с Минтрудом должно ввести критерии «допустимого вмешательства» работодателя в соцсети педагогов, считает депутат.

По словам госпожи Скрозниковой, в ее адрес поступают «многочисленные» обращения от учителей, обеспокоенных «участившимися случаями» увольнений педагогов из-за их активности в соцсетях. Часто поводом для увольнения или дисциплинарного взыскания становятся жалобы третьих лиц на частные публикации, отметила депутат.

Полина Мотызлевская