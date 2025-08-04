В Челябинске 300 домов остаются без горячей воды из-за дополнительного ремонта

В Челябинске после проведения четвертого этапа гидравлических испытаний около 300 домов остаются без горячей воды из-за продолжающегося ремонта тепловых сетей, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил глава города Алексей Лошкин, в этом году теплоснабжающие организации на трубах «не просто латают дыры, а меняют целыми участками», что приводит к увеличению сроков отключения горячей воды. На многих улицах сети находятся в крайне ветхом состоянии. Мэр поручил информировать жителей о сроках и видах работ, из-за которых в домах нет горячей воды. Также с 29 июля по 12 августа в рамках пятого этапа опрессовки от горячей воды отключены около 900 многоквартирных домов.

Кроме того, параллельно в городе ремонтируют магистральные теплосети. В выходные завершились работы на перекрестке Свердловского проспекта с улицей Сони Кривой и на улице Энгельса от проспекта Ленина до улицы Коммуны.

Виталина Ярховска