Бастрыкину доложат о проверке аварийного дома в Йошкар-Оле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобой жильцов дома на улице Свердлова, признанного аварийным еще в 2017 году, об этом сообщает Информационный центр СК России.

В приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Свердлова в Йошкар-Оле. Здание 1957 года постройки находится в аварийном состоянии: повреждена и протекает кровля, деревянные конструкции прогнили и разрушаются, электропроводка неисправна.

В 2017 году дом признали аварийным и подлежащим расселению, однако до сих пор жильцы не получили благоустроенного жилья. Многочисленные обращения в различные инстанции не дали результатов.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Марий Эл Александру Рычкову представить доклад о ходе и результатах проверки. Ситуация взята на контроль центрального аппарата СК.

Прокуратура Йошкар-Олы проверит обращение о нарушении прав жильцов аварийного дома и примет меры при выявлении нарушений.

Динара Шакирова