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Завтра в Татарстане ожидается гроза и порывистый ветер

Во вторник, 5 августа, в Татарстане ожидается гроза с усилениями ветра от 15 до 20 м/с. Днем локально пройдут ливни и град, сообщает МЧС России.

Завтра в Татарстане ожидается гроза и порывистый ветер

Завтра в Татарстане ожидается гроза и порывистый ветер

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Завтра в Татарстане ожидается гроза и порывистый ветер

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ведомстве не рекомендуют прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач, а также оставлять детей без присмотра. При плохой погоде следует оказать помощь пожилым и больным людям.

Маргарита Бондаренко