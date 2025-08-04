Во вторник, 5 августа, в Татарстане ожидается гроза с усилениями ветра от 15 до 20 м/с. Днем локально пройдут ливни и град, сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается гроза и порывистый ветер

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается гроза и порывистый ветер

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ведомстве не рекомендуют прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач, а также оставлять детей без присмотра. При плохой погоде следует оказать помощь пожилым и больным людям.

Маргарита Бондаренко