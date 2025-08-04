Саратовец пойдет под суд за предложение взятки сотруднику полиции

В Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении 45-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, 28 июня этого года фигурант предложил сотруднику полиции 50 тыс. руб. взятки. Он пытался добиться несоставления в отношении него протокола об административном правонарушении за управление транспортом в состоянии опьянения. Полицейский отказался от денег и рассказал о предложении взятки своему начальству.

Пугачевский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов