В Самаре начались технические испытания фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»

В Самаре началась серия технических испытаний нового инженерного оборудования самого большого фонтана города — «40 лет Победы в Великой Отечественной войне». Технические запуски фонтана проводят в штатном режиме, сообщает правительство Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что высота струй достигает 5-6 м, залповых — 15 м. Специалисты проверили работу автоматизированных систем управления и приступили к пусконаладке: регулируется работа насосов, форсунок, насадок и другого оборудования. В ближайшее время завершится монтаж элементов декора (звезды). После этого фонтан будет работать в штатном режиме до полуночи. Содержанием фонтана займется МП «Спецремстройзеленхоз».

Руфия Кутляева