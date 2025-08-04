Сотрудников челябинской строительной компании осудили за гибель крановщика

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу о гибели крановщика на рабочем месте. Управляющий и инженер по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин ООО «Грандкран» признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Первому назначили реальный срок, второму — условный, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что управляющий и инженер недостаточно контролировали исполнение работниками требований безопасности и соблюдение трудовой дисциплины. В результате 3 марта 2022 года на стройплощадке жилого комплекса на улице Героя России Александра Яковлева рухнул не введенный в эксплуатацию башенный кран во время монтажа рельсового пути. Краном управлял сотрудник, не прошедший медицинскую комиссию и не знавший правила безопасности. Кран пришел в неработоспособное состояние, а машинист от полученных травм погиб на месте.

Сотрудники компании не признали вину и просили оправдать их. Суд приговорил управляющего организации к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, инженера — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Прокуратура оценит законность приговора после его изучения.

Виталина Ярховска