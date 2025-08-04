Более 60 млн рублей выделили на новые учебники по истории для нижегородских школ

С сентября 2025 года учащиеся 5-9 классов Нижегородской области начнут изучать историю по новым учебникам «Всеобщая история» и «История России». Для школ региона в связи с этим закупили более 311 тыс. экземпляров, сообщили в областном минобразования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Стоимость одного экземпляра составила около 200 руб. Таким образом, на покупку направлено более 60 млн руб.

По словам руководителя нижегородского минобра Михаила Пучкова, новые учебники подробно рассматривают ключевые события всеобщей и отечественной истории, особое внимание уделено материалам о духовной жизни общества, культуре и повседневной жизни.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что теперь будут устранены «перекосы, когда было 54 учебника истории».

В региональном правительстве напомнили, что в прошлом году для 10-11 классов школ Нижегородской области приобрели более 38 тыс. учебников «История России» и более 27 тыс. экземпляров «Всеобщей истории» под авторством Владимира Мединского.

Галина Шамберина